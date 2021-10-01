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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Новые гостиницы и дороги построят для туристов на Алтае и Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Более 52 тысяч гостиничных номеров, кольцевые автодороги на Алтае, новый аэропорт в Иркутске появятся в рамках развития туристической инфраструктуры на Байкале и Алтае, сообщает правительство РФ.

По предварительным расчетам экспертов корпорации «Туризм.РФ», благодаря развитию туристической инфраструктуры на Алтае, в Бурятии и Иркутской области будет создано порядка 40 тысяч новых рабочих мест. А совокупный объем доходов от сферы туризма в регионах к 2035 году может превысить 600 миллиардов рублей в год.

Реализация концепций сделает Байкал и Алтай к 2035 году доступнее для большего числа туристов, считает гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Развитие получат остров Ольхон, Тункинская долина, территории Иркутск – Тальцы, Байкальск – Выдрино и Турка – Горячинск. Общая потребность в номерном фонде на этих территориях, по расчетам специалистов, составляет 38 тысяч гостиничных номеров.

Преобразования коснутся и транспортной инфраструктуры двух регионов. Первоочередной задачей эксперты «Туризм. РФ» видят строительство нового аэропорта в Иркутске и модернизацию аэропорта Улан-Удэ. Развивать предполагается также малую авиацию и водное сообщение.

#Туризм
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На Алтае определены шесть приоритетных мест: «Жемчужина Алтая», Мультинские озера, Чулышман, Каракольские озера и Телецкое озеро. Отдельную туристическую территорию составит сеть придорожных сервисов вдоль самой красивой дороги России – Чуйского тракта.

Прогнозируемая потребность в расширении номерного фонда на Алтае составляет 14 тысяч номеров. Концепция предполагает также организацию трех кольцевых автомобильных дорог, которые соединят основные туристические центры Алтая, модернизацию воздушных ворот Горно-Алтаиска и ряда региональных аэропортов. Организация водного сообщения потребует строительства причалов и стоянок для маломерных судов в северной и южной части Телецкого озера.

Тема: Туризм в Сибири
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Республика Алтай #Туризм
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