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Моргенштерн стал ведущим на федеральном канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала СТС

Эпатажный рэпер Моргенштерн стал ведущим на канале СТС, он появится на экранах в шоу «Русский ниндзя» в сопровождении блогера Иды Галич и спортсмена Василия Артемьева, сообщила пресс-служба телеканала.

Съемки шоу «Русский ниндзя» стартуют в октябре в Олимпийском парке Сочи, где соберут сложнейшую полосу препятствий, привезенную по частям из Бельгии. Бороться за звание самого сильного героя проекта будут участники со всей России, прошедшие масштабный кастинг.

«Это популярный международный формат, который отлично знаком российским зрителям. И наша главная задача — удивить их неожиданным прочтением, добавить масштаба, драйва и новой энергии. Именно эти идеи воплощает в себе Моргенштерн — многогранный, талантливый и, пожалуй, самый обсуждаемый российский музыкант», — прокомментировал появление рэпера в шоу продюсер Вячеслав Муругов.

«Русский ниндзя» — российская версия всемирно известного шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. Шоу особенно популярно в США, где программа идет 13 сезонов, а последний сезон посмотрели 35 миллионов зрителей.

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