Часть старой котельной в Байкальске превратится в арт-объект

Часть старой котельной Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), станет арт-объектом для привлечения туристов, вместо нее для моногорода Байкальска Иркутской области построят новый теплоисточник, сообщил глава города Василий Темгеневский.

«При демонтаже котельной оставим частично оборудование, чтобы сделать арт-объект для туристической привлекательности, объект индустриального прошлого Советского Союза. Большую часть котельной снесут, но какие-то объекты оставим», — сказал ТАСС Темгеневский.

К строительству нового теплоисточника власти города планируют приступить в 2022 году. Для него тоже разработают дизайнерское решение. «Сегодня есть достаточно интересные темы оформления тепловых станций и в стиле high-tech, и в других вариациях на любую фантазию архитектора», — глава города.

Если старая котельная работает на угле, то и основным, и резервным топливом нового теплоисточника будут древесные пеллеты. По словам Темгеневского, производители Иркутской области смогут закрыть потребности Байкальска в топливе. В Иркутской области производится порядка 400 тысяч тонн пеллет, для начальной стадии работы нужно порядка 30 тысяч тонн.

Новый теплоисточник будет иметь запас мощности, который при необходимости можно будет увеличить, смонтировав дополнительные котлы. Кроме того, глава города рассказал, что при реализации проектов, планируемых в Байкальске госкорпорацией ВЭБ.РФ, собираются применять современные энерготехнологии, в частности, энергию солнца, ветра и воды.

Байкальск отапливает котельная бывшего БЦБК, ее износ превышает 70%. До конца 2021 года власти города рассчитывают совместно с властями региона решить вопрос о выделении федерального финансирования на строительство нового теплоисточника. Строительство оценивается в 4 миллиарда рублей.