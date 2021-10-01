ХК «Авангард» отчитался о готовности деловой арены в Омске

Техническая готовность новой ледовой арены составляет 35%, завершен самый сложный этап — монтаж основных конструктивных решений, сообщается на сайте ХК «Авангард».

На конец сентября завершается устройство монолитного железобетонного каркаса здания. Установлено больше половины металлических ферм кровли, паралелльно монтируется профлист.



Внутри арены завершен монтаж трибун первого яруса. Работы продолжаются на уровне второго яруса. Выполняется устройство внутренних лестниц, монтируются инженерные сети, внутренние перегородки, ведется отделка.

Одновременно выполняется благоустройство прилегающей территории. Часть парковок уже в асфальте. Устанавливаются наружные инженерные сети. Ведутся работы на контрольно-пропускных пунктах для зрителей.

До конца года будет закрыт теплый контур основного здания, необходимый для проведения внутренних работ. Параллельно продолжатся работы с внешней стороны Арены. Уровень технической готовности к началу 2021 года составит 50%.

ЛДС в Омске строится для проведения части матчей во время Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в России в 2023 году. Игры также проведут в новом ЛДС Новосибирска. Также площадку займет команда КХЛ «Авангард», которая сейчас базируется на ледовой арене в Балашихе.