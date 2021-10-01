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Лукашенко ответил на вопрос о присоединении Белоруссии к России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выдумкой Запада тему якобы вхождения страны в состав России. Он заявил, что этот вопрос вообще не стоит в повестке.

«Это абсолютная глупость. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования», — сказал Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN.

По его словам, вопрос о потере независимости и вхождении Белоруссии в состав России в повестке дня не стоит вообще. «Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят», — приводит Sputnik Беларусь выдержки беседы.

Лукашенко также прокомментировал предположение американского журналиста, что Белоруссия, развивая сотрудничество с Россией, может стать своего рода форпостом на западном направлении.

Белорусский президент заметил, что по сути Белоруссия уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России. «У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия», — сказал он.

«И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим», — обратил внимание Лукашенко.

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Политика #Мир #Россия
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