Минимальный размер оплаты труда вырастет на 825 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет до 13 617 рублей, говорится в законопроекте, представленном правительством в Госдуму.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц», — говорится в документе. МРОТ вырастет на 825 рублей или 6,4%.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 миллиона работников», — приводит ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет.