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«Единороги» бесповоротно покинули Россию

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Сразу 77% всех так называемых «единорогов» приходится на США и Китай, в России таких компаний нет, выяснили эксперты Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

По оценке специалистов, по состоянию на июль 2021 года в США располагается 441 такая компания, в Китае — 253. При этом среди стран G20 «единороги» отсутствуют лишь в трех — в Аргентине, Италии и России.

«Единорогом» называют стартап, который не более чем за десять лет с момента основания достиг оценки в 1 миллиард долларов, не вышел на биржу и остается в собственности создателей. Их наличие считается признаком эффективности национальной инновационной системы.

При этом как минимум четыре действующих — Acronis, Revolute, OCSiAl, InDriver— и два бывших «единорога» Arrival и Yandex полностью покинули Россию или зарегистрировали головные офисы вне ее пределов.

Таким образом, Россия выступает донором «единорогов» для других стран. Примечательно, что по числу таких компаний в первой пятерке государств также находятся Индия, Великобритания и Германия.

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