Эксперты нашли самую доходную валюту в мире

Национальная валюта Сейшельских островов с начала текущего года по отношению к американскому доллару подорожала уже на 60%, опередив в росте все валюты в мире в 2021 году.

Курс сейшельской рупии вырос благодаря восстановлению туристического бизнеса. Подорожание на 60% стало лучшим результатом среди 146 валют мира, отслеживаемых экспертами агентства Bloomberg.

Текущая доходность сейшельской валюты значительно превысила динамику основных биржевых индексов на американском рынке. Так, самый популярный индекс Dow Jones, отслеживающий динамику 30 крупнейших американских компаний, за аналогичный период вырос лишь на 11,74%.

На втором месте среди наиболее доходных валют мира оказалась денежная единица Республики Замбия — замбийская квача, подорожавшая примерно на 26% к доллару США, а на третьем — валюта Мозамбика — мозамбикский метикал, прибавивший 17%.

Армянский драм, ангольская кванза и украинская гривна укрепились с начала года на 7%. В десятку лучших валют также вошел грузинский лари с показателем роста в 6%. Белорусский рубль вырос на 4%, угандийский шиллинг и доминиканское песо прибавили 3%.