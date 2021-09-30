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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Названа лучшая игра всех времен и народов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Douglas Tofoli / Public Domain Mark

Популярный портал IGN подвел итоги масштабного пользовательского голосования, организованного с целью определить лучшую видеоигру всех времен и народов.

На звание величайшей по версии пользователей претендовало 64 игры, отобранных редакцией издания. Опрос проводился поэтапно, на каждом игры частично отсеивались. В финал вышли Grand Theft Auto V и God of War.

В ходе последнего голосования победителем оказалась God of War, выпущенная в 2018 году. Она опередила Grand Theft Auto V на всех платформах, где проводился опрос, итоговый перевес голосов составил порядка 20%.

В предварительных раундах голосования God of War опередила такие культовые проекты, как StarCraft, Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt и Grand Theft Auto: San Andreas.

God of War была разработана компанией SIE Santa Monica Studio и вышла для игровой консоли PlayStation 4. Игра базируется на скандинавской мифологии. Проект разошелся тиражом свыше 10 миллионов копией и завоевал звание «Игра года» на The Game Awards.

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Игры #Экшены
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