Названа лучшая игра всех времен и народов

Популярный портал IGN подвел итоги масштабного пользовательского голосования, организованного с целью определить лучшую видеоигру всех времен и народов.

На звание величайшей по версии пользователей претендовало 64 игры, отобранных редакцией издания. Опрос проводился поэтапно, на каждом игры частично отсеивались. В финал вышли Grand Theft Auto V и God of War.

В ходе последнего голосования победителем оказалась God of War, выпущенная в 2018 году. Она опередила Grand Theft Auto V на всех платформах, где проводился опрос, итоговый перевес голосов составил порядка 20%.

В предварительных раундах голосования God of War опередила такие культовые проекты, как StarCraft, Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt и Grand Theft Auto: San Andreas.

Thank you to everyone who voted for God of War! There were a ton of incredible games included and it's an honor to be considered alongside many of our all-time favorites.



Your support is very appreciated at the studio and we can't wait for you to experience the next one! https://t.co/h4ORYaBsxy — Santa Monica Studio – God of War Ragnark (@SonySantaMonica) September 29, 2021

God of War была разработана компанией SIE Santa Monica Studio и вышла для игровой консоли PlayStation 4. Игра базируется на скандинавской мифологии. Проект разошелся тиражом свыше 10 миллионов копией и завоевал звание «Игра года» на The Game Awards.