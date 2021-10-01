Опубликованы кадры из первого выпуска «Ледникового периода 2»

Второй сезон проекта «Ледниковый период» стартует в субботу, 2 октября на Первом канале. В Сети уже появились первые кадры из первого выпуска.

В первом выпуске «Ледникового периода» зрители увидят, как расплачется Ксения Бородина после выступления, Агата Муцениеце разбросает на лед черные перья из своего боа, а Анна Старшенбаум примерит футуристический костюм героини компьютерной игры.

Все участники второго сезона «Ледникового периода»

Одной из самых молодых пар участников проекта стали тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева. Ребятам удалось отлично станцеваться, а вот над поддержками придется еще поработать.

«Не роняй – убьем!» — пригрозила Милохину Татьяна Тарасова, выставляя оценки. А приглашенный член жюри Дмитрий Хрусталев, сказал, что в новом сезоне очень красивые девушки на льду, и очень мужественные партнеры, даже Милохин.

Премьера второго сезона «Ледникового периода» состоится 2 октября в 17.30 на Первом канале.