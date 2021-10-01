Опубликованы кадры из первого выпуска «Ледникового периода 2»

Второй сезон проекта «Ледниковый период» стартует в субботу, 2 октября на Первом канале. В Сети уже появились первые кадры из первого выпуска.
В первом выпуске «Ледникового периода» зрители увидят, как расплачется Ксения Бородина после выступления, Агата Муцениеце разбросает на лед черные перья из своего боа, а Анна Старшенбаум примерит футуристический костюм героини компьютерной игры.
Все участники второго сезона «Ледникового периода»
Одной из самых молодых пар участников проекта стали тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева. Ребятам удалось отлично станцеваться, а вот над поддержками придется еще поработать.
«Не роняй – убьем!» — пригрозила Милохину Татьяна Тарасова, выставляя оценки. А приглашенный член жюри Дмитрий Хрусталев, сказал, что в новом сезоне очень красивые девушки на льду, и очень мужественные партнеры, даже Милохин.
Премьера второго сезона «Ледникового периода» состоится 2 октября в 17.30 на Первом канале.
max5живут же люди, вот только успевают ныть о том как денег у них нет
Nik3316как ты быстро переобулся, пару лет назад другие песни напевал)))
лачиновОбычная практика. На выборы идут известные, "медийные" личности, а после отдают свои мандаты тем, за...
лачиновДа ладно!? Это же Россия на них плохо влияла. А сейчас они завоевали независимость и с помощью прогрессивных...