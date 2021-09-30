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Зеленский поручил запустить украинский модуль на Луну

Источник:
«Цензор.нет»
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Фото: © NASA

Президент страны Владимир Зеленский поставил задачу запустить украинский модуль на Луну в 2024 году, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Минфин прекрасно знает, что космическая тема — это приоритет президента. Это включено в программу президента, правительства и Верховной Рады. Зеленский ставит задачу, чтобы мы в 2022 году запустили следующие спутники, а в 2024 — модуль на Луну», — сказал он.

Ранее украинское правительство заключило сделку для запуска космического аппарата «Сич-2-30» в декабре 2021 года. Впервые за десять лет Украина будет иметь собственный спутник на космической орбите.

В 2022 году Украина планирует доставить на Луну свой государственный флаг в рамках своей первой миссии на спутник Земли, которую она осуществит вместе с британской компанией Spacebit.

Планируется, что во время миссии на Луну на поверхность спутника Земли будет также доставлена техника для осуществления научных исследований, среди которых замеры уровня радиации прибором, разработанным на Украине.

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