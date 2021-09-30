Госдума отложит компенсацию советских вкладов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который переносит на год решение вопроса об урегулировании обязательств по вкладам граждан, помещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанк бывшего СССР.

Документ предусматривает перенос с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», который предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке бывшего СССР.

Базовая стоимость используется для определения долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан России. Действие этого закона депутаты откладывают с 2003 года ежегодно, поскольку для него нет денег.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что если он будет принят, то гражданам из бюджета должно быть выплачено в 2022 году — 49,7 триллионов рублей, в 2023 году — 51,8 триллионов рублей, в 2024 году — 53,9 триллионов рублей.