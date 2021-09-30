ЮрКисс объяснил получение госнаграды за вклад в культуру

Певец Юрий Киселев, известный под псевдонимом ЮрКисс, оправдался за государственную награду, которую получил в этом году.

«Ни я ни мой отец, никто не просил об этой награде для меня», — сказал ЮрКисс в интервью YouTube-шоу «Алена, блин».

В феврале ЮрКиссу вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени — за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

«Я могу понять людей, негативно воспринявших эту новость, не дочитавши до конца, не разобравшись в довольно абстрактной формулировке», — сказал певец.

По его версии, награда была вручена за организацию благотворительных мероприятий и концертов в Донецкой и Луганской народных республиках, Сирии и Крыму. А также за восстановление школ, цирка и музеев на территории ДНР и ЛНР.

ЮрКисс утверждает, что с 16 лет помогал отцу вести переговоры о проведении тех или иных мероприятий, а в более старшем возрасте сам активно этим занимался.

Киселева часто упрекают в незаслуженных поощрениях из-за того, что он сын влиятельного бизнесмена и продюсера Владимира Киселева, владеющего «Русской медиагруппой», куда входят каналы Муз ТВ, Ru.TV и «Русское радио».