Раскрыты подробности переговоров Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели конструктивные переговоры, основной темой которых стали двухсторонние отношения, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так, Путин поднял тему ограничений, которые Анкара ввела в отношении российских товаров. «Это дополнительные ввозные пошлины, например, которые в Турции действуют на целый ряд позиций металлургической продукции, на фанеру, на шины», — уточнил Песков.

Кроме того, лидеры обсудили и сотрудничество в космической сфере, включая подготовку к полету турецкого космонавта. Еще одной темой стали региональные конфликты в Афганистане, Ливии, Нагорном Карабахе и Сирии.

«Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют», — отметил пресс-секретарь.

Также обсуждались поставки Турции российских комплексов «Триумф». По словам Пескова, Путин и Эрдоган оценили возможность производства некоторых компонентов С-400 на турецкой территории.