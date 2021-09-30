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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщается на сайте кабмина. При этом параметры расходов в главном финансовом документе пересмотрены.

Так, расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 триллиона рублей, в 2023 году — 25,24 триллиона рублей, в 2024 году — 26,35 триллиона рублей. В первоначальной редакции эти цифры были меньше.

В частности, расходы были запланированы на уровне 23,61 триллиона рублей в 2022 году, 25,106 триллиона в 2023 году и 26,147 триллиона в 2024 году. Расходы казны в 2022 вырастут на 80 миллиардов рублей, в 2023 году — на 134 миллиарда рублей, в 2024 году — на 203 миллиарда.

Объем заложенных доходов при этом остался неизменным. Согласно планам правительства, доходы в 2022 году составят 25,02 триллиона рублей, в 2023 году — 25,54 триллиона рублей, в 2024 году — 25,83 триллиона рублей.

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Однако ожидаемый объем профицита скорректирован вслед за ростом расходов. Так, теперь в 2022 году он оценивается в 1,33 триллиона рублей, в 2023 году — в 300 миллиардов рублей.

При формировании проекта бюджета правительство исходило из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий Федеральному собранию.

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