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Экс-президента Франции приговорили к лишению свободы

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы, признав его виновным по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года.

Срок он будет отбывать вне тюрьмы — дома, при этом будет обязан носить электронный браслет, приводит РБК сообщение суда. Прокурор требовал для Саркози лишения свободы на год, из которого шесть месяцев — условно.

Суд постановил, что Саркози проигнорировал предупреждения бухгалтеров и превысил установленные законом лимиты расходов, стремясь привлечь на свою сторону избирателей: финансирование избирательной кампании обошлось Саркози в 42,7 миллиона евро, что примерно в два раза больше, чем разрешено законом.

Суд счел, что Саркози был осведомлен о существующих законодательных ограничениях, но не стал предпринимать никаких мер, чтобы избежать перерасхода.

Сам Саркози заявлял, что невиновен, и говорил о готовности «страстно защищать свою честь». В момент вынесения приговора Саркози в суде не присутствовал.

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