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Баржа врезалась в опору строящегося моста на Енисее

Источник:
Sibnet.ru
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Баржа теплохода врезалась в опору строящегося моста в Красноярском крае, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

Предварительно установлено, во вторник произошло ЧП на реке Енисей в районе в поселке Высокогорский Красноярского края.

Теплоход «Капитан Крылов», принадлежащий АО «Енисейское речное пароходство» с груженым толкаемым составом — двух барж «БОБ-10» и «БОА-74», столкнулся баржей «БОБ-10» с временной опорой строящегося моста. Пострадавших нет, опора моста не разрушена.

Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Высокогорный мост — самый северный строящийся автомобильный мост через реку Енисей. С его помощью поселок Высокогорский будет круглогодично связан с остальной Россией.

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