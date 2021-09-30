Валуев предложил лимит на количество домашних кошек и собак

Количество домашних животных в квартире должно зависеть от ее размеров, также питомцев стоит обязательно регистрировать, заявил первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Николай Валуев.

«Если делать какие-то ограничения, то нужно исходить из «квадратуры» помещения, в котором проживает хозяин. Количество животных должно соответствовать ёмкости помещения. Зарегистрированная площадь на человека должна быть определяющим фактором количества животных, которые там будут проживать», — сказал Валуев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, нужно вводить обязательную регистрацию домашних животных. Начинать надо с кошек и собак.

«Это бы повлекло за собой необходимость владельцев не номинально, а реально нести за них ответственность, чтобы проводились обязательные прививки и так далее. Тогда прежде чем владелец заводил бы 10 кошек, он бы подумал, какой расход в связи с ответственным содержанием предстоит ему нести», — добавил Валуев.