НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Феноменальная планета получила сразу три звезды

Источник:
New Scientist
2258 0
Фото: © ESO

Международная команда астрономов впервые обнаружила огромную планету в тройной звездной системе GW Orionis в созвездии Ориона. Ранее считалось, что существование планет, которые бы обращались вокруг сразу трех звезд, невозможно.

Большинство планет вращаются только вокруг одной звезды. Науке также известны небесные тела, которые вращаются вокруг двух звезд. Однако до сих пор никто не встречал планеты с тремя солнцами, пишет New Scientist.

Система GW Orionis расположена в созвездии Ориона на расстоянии около 1300 световых лет от Земли. Две звезды в системе вращаются друг вокруг друга примерно на таком же расстоянии, какое разделяет Землю и Солнце.

Третья звезда вращается вокруг них на расстоянии, которое в восемь раз превышает расстояние между Землей и Солнцем. Система также окружена огромным диском из пыли и газа, который разделен на две части, причем его внешняя часть сильно наклонена.

Чтобы объяснить такую аномалию, ученые создали детальную модель системы и провели компьютерное моделирование. Оказалось, что разрыв в пылевом облаке вызван наличием массивной экзопланеты — ее размеры примерно соответствуют Юпитеру.

Обнаруженная планета вращается сразу вокруг трех звезд. При этом визуально подтвердить ее существование с помощью телескопов невозможно — для этого в диске слишком много пыли. Но моделирование однозначно подтверждает реальность планеты-феномена.

Тема: Человек и космос
Космический зонд передал первый снимок Меркурия
Зеленский поручил запустить украинский модуль на Луну
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Таинственный «пузырь» нашли в Млечном Пути
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парень из Томска шантажировал знакомую обнаженными фото
Молодой мужчина в Новосибирске спросонья убил гостя
Лебеди раньше времени прилетели на Алтай на зимовку
Туристы показали красоты Алтая под снегом
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Игра Life is Strange обзаведется современной графикой
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми
Обсуждение (0)
Картина дня
Лукашенко назвал условие своего вечного президентства
Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом
Россия завершит испытания подлодки «Судного дня»
Космический зонд передал первый снимок Меркурия
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...

Gunja

Ну вот , теперь еще один очень умный депутат, выдвигает очень умный, главное очень нужный закон! Молчал...

Gunja

И правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!

лачинов

Перепись то провести не судьба. Людей посчитать проблема, а он котов считать собрался. Чем выше забираются...
Sibnet.Ru