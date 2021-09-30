Феноменальная планета получила сразу три звезды

Международная команда астрономов впервые обнаружила огромную планету в тройной звездной системе GW Orionis в созвездии Ориона. Ранее считалось, что существование планет, которые бы обращались вокруг сразу трех звезд, невозможно.

Большинство планет вращаются только вокруг одной звезды. Науке также известны небесные тела, которые вращаются вокруг двух звезд. Однако до сих пор никто не встречал планеты с тремя солнцами, пишет New Scientist.

Система GW Orionis расположена в созвездии Ориона на расстоянии около 1300 световых лет от Земли. Две звезды в системе вращаются друг вокруг друга примерно на таком же расстоянии, какое разделяет Землю и Солнце.

Третья звезда вращается вокруг них на расстоянии, которое в восемь раз превышает расстояние между Землей и Солнцем. Система также окружена огромным диском из пыли и газа, который разделен на две части, причем его внешняя часть сильно наклонена.

Чтобы объяснить такую аномалию, ученые создали детальную модель системы и провели компьютерное моделирование. Оказалось, что разрыв в пылевом облаке вызван наличием массивной экзопланеты — ее размеры примерно соответствуют Юпитеру.

Обнаруженная планета вращается сразу вокруг трех звезд. При этом визуально подтвердить ее существование с помощью телескопов невозможно — для этого в диске слишком много пыли. Но моделирование однозначно подтверждает реальность планеты-феномена.