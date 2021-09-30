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«Умный дом» Ростелекома научился управлять техникой Redmond

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сервис «Умный дом» Ростелеком научился управлять бытовой и климатической техникой известного бренда Redmond, теперь включить умную технику этого бренда, например, чайник или увлажнитель воздуха, можно через мобильное приложение или веб-интерфейс «Умного дома» из любой точки мира, сообщает пресс-служба компании.

«Теперь наши клиенты могут оборудовать свою виртуальную кухню или комнату “Умного дома” бытовой техникой Redmond, дистанционно управлять ею и освободить время для того, что действительно важно — семьи, друзей и увлечений», — прокомментировал директор продуктового офиса «Умный дом» Ростелекома Алексей Ковалев.

Он добавил, что «при этом даже кнопки нажимать не надо — командовать розетками, датчиками и техникой можно с помощью голосового управления».

«Умный дом» Ростелекома  — комплексный цифровой сервис, который помогает обеспечивать безопасность и дистанционно управлять домашним хозяйством. Сервис автоматически уведомит хозяина, если кто-то проник в квартиру (датчики открытия и движения), протек кран (датчик протечки с клапанами перекрытия) или не выключен утюг (умная розетка), а также поможет подготовить жилье к приходу хозяина — включить кондиционер, настроить освещение и открыть жалюзи.

«Развитие цифровых технологий, повышение спроса на голосовые ассистенты, как необходимые элементы управления домашним хозяйством, стимулирует переход на умные приборы. Смартизация во всех категориях — вот, что ждет нас в недалеком будущем, поэтому технологическая революция в обустройстве быта неизбежна», — сказал совладелец группы компаний Redmond Андрей Синявин.

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