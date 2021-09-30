Армия повысила требования к здоровью призывников

Вооруженные силы РФ повысили требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу, сообщил замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин.

«Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулеза», — уточнил подполковник медицинской службы.

Изменения в положения о военно-врачебной экспертизе внесены в целях повышения качества медицинского освидетельствования. По словам Черкашина, ужесточение подходов к отбору граждан на военную службу по состоянию здоровья отражается на общем показателе годности.

Из-за повышения качества освидетельствования показатель годности призывников в весеннюю призывную компанию составил 73,5%, в то время как весной 2020 года этот показатель был 76,4% и держался на уровне около 75-76% с 2016 года.

На военную службу этой осенью подлежат призыву более 127 тысяч человек. Призывная кампания стартует 1 октября. За весеннюю кампанию медицинское освидетельствование прошли более 672 тысяч человек.