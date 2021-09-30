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Братья Винчестеры воссоединятся на съемочной площадке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://www.instagram.com/jaredpadalecki/

Актеры Дженсен Эклс и Джаред Падалеки, известные по долгой совместной работе в сериале «Сверхъестественное», где они 15 лет играли братьев Винчестеров, вновь будут работать в одном проекте.

CW и CBS TV подтвердили, что Дженсен Эклс, завершивший съемки в третьем сезоне «Пацанов», собирается снять седьмую серию грядущего второго сезона «Уокера». В этом шоу его экранный брат и лучший друг Джаред Падалеки играет главную роль.

Ранее Падалеки неоднократно говорил, что хочет привлечь друга к этой работе, но съемке в проекта Эрика Крипке ранее этому препятствовали. Кстати, в жизни актеры не только лучшие друзья но и соседи – их семьи живут недалеко друг от друга в городе Остин штата Техас.

Падалеки также рассказывал, что мечтает вновь появится с Дженсеном на одном экране. Вполне возможно, это произойдет как раз в Уокере. Поклонники ждут их воссоединения с момента старта первого сезона нового проекта.

«Хотя у нас нет подтверждения того, что у Эклса будет даже эпизодическая роль, это нас не удивит. Посмотрим правде в глаза, эти ребята никогда не упускали случая подарить фанатам острые ощущения, и они в значительной степени самые идеальные партнеры на свете. На самом деле, необходимо принять закон, согласно которому они должны появляться в одном кадре, если находятся на одной съемочной площадке», – говорится в сообщении портала TV Insider.

Премьера второго сезона «Уокера», который является ремейком известного сериала «Крутой Уокер» с Чаком Норрисом в главной роли, запланирована на 28 октября этого года.

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