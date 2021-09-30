США предсказали вторую Великую депрессию

Новый экономический кризис, грозящий США, превзойдет Великую депрессию, с таким прогнозом выступил авторитетный британский инвестор, миллиардер Джереми Грэнтэм.

На фондовом рынке США образовался «даже более безумный пузырь», чем в 1929 году, когда рынок ценных бумаг несколько лет стремительно рос, а затем рухнул, после чего в экономике начался спад, известный как Великая депрессия. Тогда объемы промышленного производства упали на 40% и уровень безработицы достигал 25%.

«Этот "пузырь" крупнее, чем когда-либо в США. Цены на недвижимость, облигации, акции и товары переоценены», — приводит «Лента.ру» слова инвестора.

Грэнтэм предупреждал о «надувшемся пузыре» еще в июне 2020 года. Но участники рынка игнорируют плохие новости. По его словам, рынок какое-то время, подобно вампиру, будет держаться, но обрушение неизбежно. Он может рухнуть в ближайшие месяцы и это может произойти «в любой момент».

«Рынок настолько оптимистичен, что даже если данные оборачиваются против него, как это происходит сегодня, рынок не обращает на это внимания», — посетовал миллиардер.