НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Допандемийный турпоток оказался недостижим для иркутского Байкала

Источник:
Sibnet.ru
223 1
Фото: © администрация Иркутской области

Иркутская область в этом оду не смогла выйти на допандемийное число туристов, приезжающих на Байкал, сообщила руководитель областного агентства по туризму Екатерина Сливина.

«Мы ставили задачу вернуться к допандемийному числу туристов. У нас были определенные сложности в летний период, это связано с очередной волной, которая прошла летом. Произошла отмена многих событийных мероприятий, кроме того, было дождливое и холодное лето, что также сказывалось на предпочтениях туристов. Мы планировали порядка 1,3 миллиона туристов в этом году принять. Год еще не закончился, но мы уже понимаем, что не достигнем этого количества», — сказала в пресс-центре ТАСС Сливина.

Она уточнила, что с начала 2021 года Иркутскую область посетили 1,1 миллиона туристов. Выйти на допандемийный уровень в агентстве рассчитывают в 2022 году.

В 2020 году из-за пандемии турпоток на Байкал в Иркутской области упал на 48,7% — до 938 тысяч человек. В связи с закрытыми границами турпоток формировался преимущественно из жителей области и соседних регионов. Ранее ежегодно турпоток рос на 3-4% и в 2019 году достиг 1,8 миллиона туристов.

Сливина также рассказала, что в этом году в регионе был запущен новый пригородный поезд по исторической Кругобайкальской железной дороге, по территории региона прошел двухэтажный круизный поезд «Байкальская сказка».

Еще по теме
Новый парк создадут в Белокурихе на средства курортного сбора
Экстремалы открыли горнолыжный сезон в Шерегеше
Сбер планирует выдать до 40 млрд рублей кредитов на туризм на Байкале
Крым побил рекорд по приему туристов
смотреть все
Иркутск #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Инженеры НГТУ обучили роутер охранять помещения
Допандемийный турпоток оказался недостижим для иркутского Байкала
Волонтеров начали набирать на МЧМ по хоккею в Новосибирске
Новосибирский стартап создал автозагрузку товаров на все маркетплейсы
Самое популярное
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Зюганов потребовал снизить пенсионный возраст
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
28
Кадыров рассмеялся, докладывая о результатах выборов в Чечне
19
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
18
Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми
17
Путин перечислил главных врагов России
Sibnet.Ru