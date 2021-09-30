Допандемийный турпоток оказался недостижим для иркутского Байкала

Иркутская область в этом оду не смогла выйти на допандемийное число туристов, приезжающих на Байкал, сообщила руководитель областного агентства по туризму Екатерина Сливина.

«Мы ставили задачу вернуться к допандемийному числу туристов. У нас были определенные сложности в летний период, это связано с очередной волной, которая прошла летом. Произошла отмена многих событийных мероприятий, кроме того, было дождливое и холодное лето, что также сказывалось на предпочтениях туристов. Мы планировали порядка 1,3 миллиона туристов в этом году принять. Год еще не закончился, но мы уже понимаем, что не достигнем этого количества», — сказала в пресс-центре ТАСС Сливина.

Она уточнила, что с начала 2021 года Иркутскую область посетили 1,1 миллиона туристов. Выйти на допандемийный уровень в агентстве рассчитывают в 2022 году.

В 2020 году из-за пандемии турпоток на Байкал в Иркутской области упал на 48,7% — до 938 тысяч человек. В связи с закрытыми границами турпоток формировался преимущественно из жителей области и соседних регионов. Ранее ежегодно турпоток рос на 3-4% и в 2019 году достиг 1,8 миллиона туристов.

Сливина также рассказала, что в этом году в регионе был запущен новый пригородный поезд по исторической Кругобайкальской железной дороге, по территории региона прошел двухэтажный круизный поезд «Байкальская сказка».