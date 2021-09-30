НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новому навыку вождения обучат в автошколах

Источник:
Sibnet.ru
328 1
Фото: © Sibnet.ru

Автошколы будут должны обучить курсантов навыкам управления автомобилем и мотоциклом на автомагистралях, также будет больше отработки вождения на улицах.

Автомагистраль — дорога, обозначенная знаком 5.1 на зеленом фоне, с разделенными проезжими частями без одноуровневых пересечений. Разрешенная скорость движения на ней — 110 километров в час.

Учебные организации впервые должны будут обучать граждан навыкам управления автомобилем или мотоциклом на автомагистралях, если поблизости есть такие дороги, приводит «Коммерсантъ» проект приказа Минпросвещения, разработанного по просьбе МВД.

Но просто так выехать инструктору с учеником на трассу все равно не дадут: автошколы начнут включать определенные участки магистралей в свои учебные маршруты и утверждать внутренние рекомендации для нового вида обучения, объяснила глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

Также будет перераспределено количество часов на «площадку» и «город». Сейчас из 56 часов для категории B на отработку первоначальных навыков вождения выделено 24 часа, на движение в условиях уличного трафика — 32 часа. По новым правилам будет 18 и 38 часов соответственно.

Приказ также отменяет требование, согласно которому минимальный размер учебной площадки должен быть 0,24 гектара: норма исключается для «снижения административной нагрузки» на учебные организации. Это позволит работать небольшим автошколам.

Поправки должны пройти оценку регулирующего воздействия в Минэкономики. Предварительная дата вступления в силу — 1 марта 2022 года.

Еще по теме
Судимым водителям запретят перевозить людей
ГИБДД напомнила о санкциях за взятку инспектору
ГИБДД отказалась от штрафов за среднюю скорость
МВД предложило еще послабления для техосмотра
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Инженеры НГТУ обучили роутер охранять помещения
Допандемийный турпоток оказался недостижим для иркутского Байкала
Волонтеров начали набирать на МЧМ по хоккею в Новосибирске
Новосибирский стартап создал автозагрузку товаров на все маркетплейсы
Самое популярное
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Зюганов потребовал снизить пенсионный возраст
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

max5

живут же люди, вот только успевают ныть о том как денег у них нет

Nik3316

как ты быстро переобулся, пару лет назад другие песни напевал)))

лачинов

Обычная практика. На выборы идут известные, "медийные" личности, а после отдают свои мандаты тем, за...

лачинов

Да ладно!? Это же Россия на них плохо влияла. А сейчас они завоевали независимость и с помощью прогрессивных...
Sibnet.Ru