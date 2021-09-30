Новому навыку вождения обучат в автошколах

Автошколы будут должны обучить курсантов навыкам управления автомобилем и мотоциклом на автомагистралях, также будет больше отработки вождения на улицах.

Автомагистраль — дорога, обозначенная знаком 5.1 на зеленом фоне, с разделенными проезжими частями без одноуровневых пересечений. Разрешенная скорость движения на ней — 110 километров в час.

Учебные организации впервые должны будут обучать граждан навыкам управления автомобилем или мотоциклом на автомагистралях, если поблизости есть такие дороги, приводит «Коммерсантъ» проект приказа Минпросвещения, разработанного по просьбе МВД.

Но просто так выехать инструктору с учеником на трассу все равно не дадут: автошколы начнут включать определенные участки магистралей в свои учебные маршруты и утверждать внутренние рекомендации для нового вида обучения, объяснила глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

Также будет перераспределено количество часов на «площадку» и «город». Сейчас из 56 часов для категории B на отработку первоначальных навыков вождения выделено 24 часа, на движение в условиях уличного трафика — 32 часа. По новым правилам будет 18 и 38 часов соответственно.

Приказ также отменяет требование, согласно которому минимальный размер учебной площадки должен быть 0,24 гектара: норма исключается для «снижения административной нагрузки» на учебные организации. Это позволит работать небольшим автошколам.

Поправки должны пройти оценку регулирующего воздействия в Минэкономики. Предварительная дата вступления в силу — 1 марта 2022 года.