Фестиваль «Книжная Сибирь» стартовал в Новосибирске

Международный фестиваль «Книжная Сибирь» пройдет в Новосибирске в шестой раз, сообщает Новосибирская областная библиотека.
Мероприятия пройдут с 1 по 3 октября на площадке
Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН. В связи с
эпидемиологической обстановкой пройдет в смешанном формате – онлайн и офлайн, с
соблюдением всех необходимых мер безопасности.
На фестивале пройдет книжная выставка-ярмарка, на которой
будет представлена печатная и электронная продукция ведущих издателей России и
зарубежья. На ярмарке каждый желающий сможет выбрать и приобрести понравившееся
издание.
На фестиваль пройдут встречи с ведущими деятелями
литературы, культуры и просвещения: известные российские писатели, журналисты,
продюсеры, в числе которых Маша Трауб, Алексей Сальников, Сергей Гурьев, Олег
Лекманов, Дмитрий Замятин, Глеб Шульпяков и Мария Залесская.
Также пройдет «Квиз в большой библиотеке» (для зарегистрированных команд), интеллектуальная настольная игра «Литературное кольцо Сибири» и другие мероприятия.