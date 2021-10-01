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Фестиваль «Книжная Сибирь» стартовал в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Международный фестиваль «Книжная Сибирь» пройдет в Новосибирске в шестой раз, сообщает Новосибирская областная библиотека.

Мероприятия пройдут с 1 по 3 октября на площадке Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН. В связи с эпидемиологической обстановкой пройдет в смешанном формате – онлайн и офлайн, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

На фестивале пройдет книжная выставка-ярмарка, на которой будет представлена печатная и электронная продукция ведущих издателей России и зарубежья. На ярмарке каждый желающий сможет выбрать и приобрести понравившееся издание.  

На фестиваль пройдут встречи с ведущими деятелями литературы, культуры и просвещения: известные российские писатели, журналисты, продюсеры, в числе которых Маша Трауб, Алексей Сальников, Сергей Гурьев, Олег Лекманов, Дмитрий Замятин, Глеб Шульпяков и Мария Залесская.

 Также пройдет «Квиз в большой библиотеке» (для зарегистрированных команд), интеллектуальная настольная игра «Литературное кольцо Сибири» и другие мероприятия.

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