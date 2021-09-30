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Новый сезон семейной комедии «СашаТаня» выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Комедийный сериал «СашаТаня», выросший из «Универа», рассказывает о семейной паре Сергеевых, их друзьях и родственниках. Герои проживают с юмором разные ситуации, знакомому каждому зрителю.

В новом сезоне комедии младший Сергеев впервые пойдёт в школу, а неуемная Таня поборется за должность главы родительского комитета. Классный руководитель Алёши, сама того не зная, попадет в любовный треугольник с Сашей и Таней. Тем временем Саша поймает крупную рыбу: его клиенткой в страховом агентстве станет сама Ольга Бузова.

Сильвестр Андреевич продолжит развивать свой бизнес, несмотря на предвзятые проверки старых знакомых из 90-х, протесты экологов и кучу других проблем. А сестра Тани устроит тусовку в чужой квартире, выложит скандальное видео с участием Тани в интернет и попытается на этом заработать.

Ситком «СашаТаня» с Валентиной Рубцовой и Андреем Гайдуляном стал в эфире ТНТ главной семейной комедией нашего телевидения, которая в легком формате скетчей показывает зрителям семейную жизнь во всем ее многообразии.

Новый сезон сериала про безумные будни Сергеевых покажут 11 октября в 20.00 на канале ТНТ.

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