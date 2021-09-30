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Семейную ипотеку предложили расширить на вторичку

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ДОМ.РФ распространить семейную ипотеку на вторичное жилье, сообщил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко.

«Мы предлагаем распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье в тех городах, где отсутствует жилищное строительство. Возможно, стоит рассмотреть разработку специальных критериев: к примеру, если в городе жилье не строится в течение трех — пяти лет, то семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жилье», — приводят «Известия» слова Алексеенко.

Он отметил, что стоит также ввести зависимость параметров программы от различных факторов, таких как число детей, доходы домохозяйств, текущие жилищные условия. «Так программа станет более адресной», — пояснил он изданию.

Программу семейной ипотеки следует расширить и на некоторые социально незащищенные категории граждан, например на инвалидов, учителей и врачей, отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

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