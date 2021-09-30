Безруков начал сниматься в сериале «Смерть манекенщицы»

Действие сериала «Смерть манекенщицы» (рабочее название «Последнее дело майора Бессонова») развернется в 1974 году, главную роль сыграет Сергей Безруков, сообщила пресс-служба Первого канала.

По сюжету во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица – Мила Никанорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов. Он связывает это дело с другим – смертью следователя ОБХСС Кузнецова, – с которым связана личная трагедия Бессонова.

В ходе расследования выясняется, что за блестящим фасадом Дома Моделей происходит множество темных дел, в которые и оказалась втянута роскошная красавица, выпускница МГУ Мила Никанорова. Контрабанда драгоценностей, девочки, которых подкладывает под нужных людей администратор, сотрудничающая с КГБ, поставки фурнитуры для подпольного производства на ткацкой фабрике — за всем этим Предприятием стоит друг Бессонова, которому он безраздельно доверял.

«Мы увидим советский, как сейчас говорят, гламур, который был скрыт и недоступен простым советским людям, но этот мир был, и он был по-своему опасным, увлекательным, а мир моделей – особенно интересным и притягательным», — приводит Первый канал слова продюсера Валерия Тодоровского.