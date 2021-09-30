НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Безруков начал сниматься в сериале «Смерть манекенщицы»

Источник:
Sibnet.ru
175 0
Фото: © пресс-служба Первого канала

Действие сериала «Смерть манекенщицы» (рабочее название «Последнее дело майора Бессонова») развернется в 1974 году, главную роль сыграет Сергей Безруков, сообщила пресс-служба Первого канала.

По сюжету во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица – Мила Никанорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов. Он связывает это дело с другим – смертью следователя ОБХСС Кузнецова, – с которым связана личная трагедия Бессонова.

В ходе расследования выясняется, что за блестящим фасадом Дома Моделей происходит множество темных дел, в которые и оказалась втянута роскошная красавица, выпускница МГУ Мила Никанорова. Контрабанда драгоценностей, девочки, которых подкладывает под нужных людей администратор, сотрудничающая с КГБ, поставки фурнитуры для подпольного производства на ткацкой фабрике — за всем этим Предприятием стоит друг Бессонова, которому он безраздельно доверял.

«Мы увидим советский, как сейчас говорят, гламур, который был скрыт и недоступен простым советским людям, но этот мир был, и он был по-своему опасным, увлекательным, а мир моделей – особенно интересным и притягательным», — приводит Первый канал слова продюсера Валерия Тодоровского.

Культгид
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский стартап создал автозагрузку товаров на все маркетплейсы
Аналитики развенчали выгоду переезда из Новосибирска в Москву
Уникальные для России молитвенные барабаны появятся в Бурятии
Инспектор ГИБДД погиб в ДТП в «день жестянщика» в Томске
Самое популярное
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Зюганов потребовал снизить пенсионный возраст
Правительство придумало новый способ удешевить продукты
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
34
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
28
Кадыров рассмеялся, докладывая о результатах выборов в Чечне
19
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
17
Путин перечислил главных врагов России
17
Слава Марлоу назвал Новосибирск умирающим городом
Sibnet.Ru