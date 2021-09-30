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Новосибирский стартап создал автозагрузку товаров на все маркетплейсы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Академпарка

Компания «Архивариус» запустила систему Ecomcom.io, которая помогает продавцам управлять товарами, их остатками и заказами от покупателей в нескольких маркетплейсах одновременно, сообщает пресс-служба Академпарка.

В большинстве случаев продавцы работают на маркетплейсах через личный кабинет, где вручную загружают товары, создают описание, обрабатывают заказы от клиентов, отслеживают динамику и оформляют отгрузки. Процессы усложняются, когда за день начинает поступать, например, более 1,5 тысячи заказов и объем каталога превышает 20 тысяч товаров.

«На редактирование товарного каталога и прием заказов с одной площадки сотрудник тратит в среднем 6-8 часов. И здесь никто не отменял человеческий фактор: из-за ошибок в описании товаров и ценах иногда на сайте можно приобрести велосипеды за 1 рубль или телевизоры за 15. И, как правило, компании вынуждены отгружать товар за столь маленькую сумму, потому что покупатель уже успел его купить», – сказал директор компании «Архивариус» Константин Канивец.

Компания «Архивариус», резидент Академпарка, запустила систему, которая позволяет продавцам оперативно управлять товарами и их характеристиками из одного окна и передавать обновленную информацию посредством API в такие витрины, как Ozon, WildBerries, СберМегаМаркет, Яндекс.Маркет, AliExress, Битрикс, а также системы учета 1С и МойСклад.

На основе алгоритмов система Ecomcom.io оптимизирует контент, дает подсказки по описаниям и правильной каталогизации. Благодаря этому пользователь может получать общий перечень заказов с площадок в одной системе и управлять остатками, ценами, статусами заказов, а также печатать этикетки и штрихкоды.

Система работает по ежемесячной подписке. За последние три месяца команда разработчиков получила более 100 заявок на подключение от частных лиц, которые только начали поставки первых партий товара, и крупных брендов, которые продают тысячи товаров ежедневно.

Пользователи уже успели оценить эффективность системы: например, скорость сбора заказов увеличилась в среднем в три раза, перенос 3 тысячи карточек товаров с Wildberries на Ozon прошел за одну неделю, один менеджер по маркетплейсам начал вести одновременно сразу три площадки.

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