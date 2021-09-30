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Аналитики развенчали выгоду переезда из Новосибирска в Москву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Размер долга и процентов по ипотеке за однокомнатную квартиру в Москве позволяет новосибирцу купить 2,8 «однушек» в родном городе, сообщается в исследовании hh.ru и Циан.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в продаже в столице – 9,77 миллиона рублей. Жители Новосибирска при продаже жилья в своем родном городе получат 35% от цены столичной квартиры.

Средняя реальная зарплата сотрудников столичных компаний уровня «ведущий специалист»/«специалист» составляет около 100 тысяч рублей в месяц «на руки». При таких условиях те, кто приехал в Москву из Новосибирска, станут полноправными собственниками однокомнатной квартиры с выплаченной ипотекой только через 9 лет и 10 месяцев.

Чтобы выйти на «базовый» бытовой уровень как в родном городе после переезда в столицу (иметь однокомнатную квартиру в Москве без ипотеки), ведущему специалисту с зарплатой почти в 100 тысяч рублей «на руки» придется работать от 4 до 15 лет, в зависимости от города переезда и первого взноса.

«Финансовая выгода от переезда зависит от профессиональной сферы. К примеру, из наиболее высокооплачиваемых профессий за последний год предлагаемые зарплаты увеличились в Москве на 9% для разработчиков программного обеспечения, на 4% — для специалистов в сфере дизайна, верстки… К тому же с распространением удаленной работы чаще появляется возможность получать столичную зарплату в родном городе» , — отметила директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина.

Выгодно сменить город жителям регионов, работающим в сфере информационных технологий. К примеру, бывшие новосибирцы, теперь работающие в данной сфере в Москве, смогут погасить кредит всего за 4 года и 1 месяц. Для тех, кто работает в банковской отрасли и сфере финансов, на погашение кредита уйдет уже 7 лет 5 месяцев. В сфере продаж – 9 лет 6 месяцев.

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Новосибирск #Деньги #Квадраты
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