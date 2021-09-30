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Стала известна зарплата Кокорина в «Фиорентине»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/kokorin9

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин зарабатывает 1,8 миллиона евро в год. Это меньше, чем в московском «Спартаке».

Кокорин входит в число наиболее высоко оплачиваемых игроков «Фиорентины» — больше россиянина получают Никола Миленкович (2,5 миллиона евро) и Хосе Кальехон (2,2 миллиона евро), пишет издание La Nazione.

У Николаса Гонсалеса, Лукаса Торрейры и Софьяна Амрабата зарплата такая же, как у Кокорина. Всего «Фиорентина» тратит на зарплаты 60,6 миллиона евро в год. Это самый высокий показатель клуба из Флоренции за последние десять лет.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» зимой 2021 года. В текущем сезоне он провел два неполных матча и запомнился одной желтой карточкой. В «Спартаке», который продал его итальянцам, Кокорина получал 3 миллиона евро в год.

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