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Уникальные для России молитвенные барабаны появятся в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/datsan_sangha

Строительство необычных молитвенных барабанов «Хурдэ» с Субурганами наверху, которому нет аналогов в России началось в Байкальском дацане, сообщает Буддийская традиционная Сангхе России.

Впервые в России построят молитвенные барабаны «Хурдэ», в которых будут заложены мантры молитвы Будд, и Лусууд Хаанов. Верующие из Монголии преподнесли в дар Байкальскому дацану два молитвенных барабана – Маани Хурдэ, в которые заложены мантры Лусууд Ханов (подземные божества, управляющие водной стихией Вселенной). 

Почитание Лусууд ханов играет в буддийской религии большую роль, влечет за собой правильное отношение к воде, очищает карму и устраняет опасности и преграды.

В буддийских текстах говорится, что одно лишь вращение молитвенного барабана с чистыми помыслами равносильно прочтению вслух вложенных в него миллионов мантр. Молитвенный барабан приносит умиротворение и покой в сердца людей, чья вера дарит гармонию окружающему миру, укрощая препятствующих и вредоносных духов.

В Байкальском дацане началось строительство и установка Маани Хурдэ. Верующие смогут принять участие в строительстве.

Байкальский дацан — единственный буддийский дацан на всем побережье озера Байкала. В 2017 году под руководством Пандито Хамбо Ламы Буддийской традиционной Сангхи России Дамбы Аюшеева были установлены главные святыни дацана — статуи Восьми Лусууд Ханов священного озера Байкал.

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Бурятия #Религия
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