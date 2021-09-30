НАВЕРХ
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Томские археологи нашли редкие артефакты эпохи неолита на острове Няша

Источник:
Sibnet.ru
376 0
Фото: © ТГУ

Сотрудники Музея истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского ТГУ обнаружили редкие находки эпохи неолита на острове Няша, доступ к артефактам оказался возможен благодаря тому, что в сентябре вода в Томи опустилась до исторического минимума, сообщает пресс-служба вуза.

По предварительным оценкам археологов возраст артефактов – 6-8 тысяч лет. Совокупный вес находок – около 100 килограммов.

Среди находок археологов — каменные ножи, наконечники стрел и копий, отщепы камня, орудие для изготовления древков, большое количество остатков керамической посуды (развалы кувшинов и других сосудов). Самым удивительным артефактом стала окаменевшая кость с вырезанным на ней лицом человека, в Томской области еще не встречалось подобных предметов эпохи неолита.

«Суставная кость какого-то крупного животного (возможно, лося или оленя) с ликом человека. Черты лица вырезаны очень искусно. Удивительно, что этот объект не только сохранился, но и находится в таком хорошем состоянии, ведь обычно органика плохо сохраняется. Ранее на территории Томской области находили кости, на которых были вырезаны животные, но изображения людей на артефактах эпохи неолита ни разу не встречались», — сказала сотрудница Музея археологии и этнографии ТГУ Юлия Квасница.

Все находки имеют высокую степень сохранности. Объясняется это тем, что предметы находились под большим слоем глины, которая законсервировала их на несколько тысячелетий. Снижение уровня воды привело к вымыванию изделий, изготовленных далекими предками. Часть артефактов исследователи нашли, когда копали шурф.

Редкий артефакт с изображением человека исследователи продемонстрируют в открытом доступе после того, как опубликуют информацию о нем в одном из научных журналов. Новый археологический памятник получит название с территориальной привязкой к острову Няша (в переводе с сиб. и татарск. – топь, грязь), на котором он был найден.

Тема: Раскопали в Сибири
Стоянку людей древнее фараонов Египта нашли в Бурятии
Археологи показали фото задней части древнего быка в Туве
Выложенного из камней быка возрастом 4 тысячи лет нашли в Туве
Не исследованное ранее средневековое городище нашли в Забайкалье
смотреть все
Томск #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский стартап создал автозагрузку товаров на все маркетплейсы
Аналитики развенчали выгоду переезда из Новосибирска в Москву
Уникальные для России молитвенные барабаны появятся в Бурятии
Инспектор ГИБДД погиб в ДТП в «день жестянщика» в Томске
Самое популярное
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Зюганов потребовал снизить пенсионный возраст
Правительство придумало новый способ удешевить продукты
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин похвастался уровнем антител
Американский военачальник признал поражение США в Афганистане
Путин потребовал объяснить срыв сроков в космической отрасли
Эксперт объяснила, как требовать перерасчет за отсутствие отопления
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

max5

живут же люди, вот только успевают ныть о том как денег у них нет

Nik3316

как ты быстро переобулся, пару лет назад другие песни напевал)))

лачинов

Обычная практика. На выборы идут известные, "медийные" личности, а после отдают свои мандаты тем, за...

лачинов

Да ладно!? Это же Россия на них плохо влияла. А сейчас они завоевали независимость и с помощью прогрессивных...
Sibnet.Ru