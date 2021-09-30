Томские археологи нашли редкие артефакты эпохи неолита на острове Няша

Сотрудники Музея истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского ТГУ обнаружили редкие находки эпохи неолита на острове Няша, доступ к артефактам оказался возможен благодаря тому, что в сентябре вода в Томи опустилась до исторического минимума, сообщает пресс-служба вуза.

По предварительным оценкам археологов возраст артефактов – 6-8 тысяч лет. Совокупный вес находок – около 100 килограммов.

Среди находок археологов — каменные ножи, наконечники стрел и копий, отщепы камня, орудие для изготовления древков, большое количество остатков керамической посуды (развалы кувшинов и других сосудов). Самым удивительным артефактом стала окаменевшая кость с вырезанным на ней лицом человека, в Томской области еще не встречалось подобных предметов эпохи неолита.

«Суставная кость какого-то крупного животного (возможно, лося или оленя) с ликом человека. Черты лица вырезаны очень искусно. Удивительно, что этот объект не только сохранился, но и находится в таком хорошем состоянии, ведь обычно органика плохо сохраняется. Ранее на территории Томской области находили кости, на которых были вырезаны животные, но изображения людей на артефактах эпохи неолита ни разу не встречались», — сказала сотрудница Музея археологии и этнографии ТГУ Юлия Квасница.

Все находки имеют высокую степень сохранности. Объясняется это тем, что предметы находились под большим слоем глины, которая законсервировала их на несколько тысячелетий. Снижение уровня воды привело к вымыванию изделий, изготовленных далекими предками. Часть артефактов исследователи нашли, когда копали шурф.

Редкий артефакт с изображением человека исследователи продемонстрируют в открытом доступе после того, как опубликуют информацию о нем в одном из научных журналов. Новый археологический памятник получит название с территориальной привязкой к острову Няша (в переводе с сиб. и татарск. – топь, грязь), на котором он был найден.