Самогруз сбил женщину и ребенка на тротуаре в Новосибирске

Фото: © УГИБДД по Новосибирску
Самогруз ехал по тротуару и сбил женщину и двухлетнего ребенка, от полученных травм женщина умерла на месте, сообщает УГИБДД по Новосибирску.
В четверг в 08.30 41- летний водитель на автомобиле Isuzu
(самогруз) ехал по тротуару, вдоль дома 18a по улице Восточный поселок, со
стороны площади Энергетиков в сторону моста Димитрова.
Водитель сбил 41-летнюю женщину и двухлетнего ребенка,
которые шли по тротуару. Женщина умерла на месте. Ребенок с переломом руки
доставлен в больницу.
На месте работает следственно-оперативная группа,
устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также личность погибшей.