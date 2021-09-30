Самогруз сбил женщину и ребенка на тротуаре в Новосибирске

Самогруз ехал по тротуару и сбил женщину и двухлетнего ребенка, от полученных травм женщина умерла на месте, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В четверг в 08.30 41- летний водитель на автомобиле Isuzu (самогруз) ехал по тротуару, вдоль дома 18a по улице Восточный поселок, со стороны площади Энергетиков в сторону моста Димитрова.

Водитель сбил 41-летнюю женщину и двухлетнего ребенка, которые шли по тротуару. Женщина умерла на месте. Ребенок с переломом руки доставлен в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также личность погибшей.