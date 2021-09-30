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Самогруз сбил женщину и ребенка на тротуаре в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Самогруз ехал по тротуару и сбил женщину и двухлетнего ребенка, от полученных травм женщина умерла на месте, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В четверг в 08.30 41- летний водитель на автомобиле Isuzu (самогруз) ехал по тротуару, вдоль дома 18a по улице Восточный поселок, со стороны площади Энергетиков в сторону моста Димитрова.

Водитель сбил 41-летнюю женщину и двухлетнего ребенка, которые шли по тротуару. Женщина умерла на месте. Ребенок с переломом руки доставлен в больницу. 

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также личность погибшей.

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Новосибирск #ДТП
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