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Томская студентка оформила 17 кредитов на служащего в армии парня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Студентка взяла 17 микрозаймов на имя своего парня, пока он служил в армии, деньги она потратила, сообщает прокуратура Томской области.

За нескольких месяцев 23-летняя студентка, одновременно работающая в должности психолога в образовательном учреждении, оформляла микрозаймы на имя своего молодого человека. Он в это время проходил военную службу по призыву и не догадывался о происходящем.

Всего обвиняемая получила 17 займов в разных микрофинансовых и микрокредитных организациях на общую сумму 40 тысяч рублей. Деньги она потратила, выплачивать кредит не собиралась.

Уголовное дело по части 1 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) направлено для рассмотрения по существу мировому судье Советского района Томска. Максимальная санкция по данной статье — арест на срок до четырех месяцев.

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