Дорожного попрошайку сбили в Новосибирске

Женщина на Mazda в районе площади Труда в Новосибирске сбила пешехода. По данным очевидцев, мужчина регулярно занимался в этом месте попрошайничеством.

Инцидент произошел в 20.05 по местному времени (16.05 мск) в среду. По данным ГИБДД Новосибирска, водитель-женщина на Mazda ехала по улице Ватутина в сторону площади Труда и сбила пешехода, который находился на проезжей части.

Мужчина, личность которого пока не установлена, был госпитализирован в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.

По данным очевидцев, написавших в паблике АСТ54, мужчина регулярно занимался попрошайничеством в этом месте. Многие комментаторы посочувствовали женщине.

На месте работает экипаж ГИБДД,устанавливаются все обстоятельства происшествия.