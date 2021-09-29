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Дорожного попрошайку сбили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщина на Mazda в районе площади Труда в Новосибирске сбила пешехода. По данным очевидцев, мужчина регулярно занимался в этом месте попрошайничеством.

Инцидент произошел в 20.05 по местному времени (16.05 мск) в среду. По данным ГИБДД Новосибирска, водитель-женщина на Mazda ехала по улице Ватутина в сторону площади Труда и сбила пешехода, который находился на проезжей части.

Мужчина, личность которого пока не установлена, был госпитализирован в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.

По данным очевидцев, написавших в паблике АСТ54, мужчина регулярно занимался попрошайничеством в этом месте. Многие комментаторы посочувствовали женщине.

На месте работает экипаж ГИБДД,устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Новосибирск #ЧП #ДТП
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