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Гости Шукшинского кинофестиваля увидят 11 полнометражных фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Всероссийский Шукшинский кинофестиваль открылся в Алтайском крае в рамках Шукшинских дней на Алтае. В афише представлено 11 полнометражных и 20 короткометражных фильмов.

Итоги фестиваля будут подведены в пятницу в Бийске. Главный приз – ваза из ревневской яшмы, специально изготовленная мастерами Колыванского камнерезного завода имени Ивана Ползунова, сообщила администрация региона.

В афишу короткого метра вошли 20 фильмов из 140, заявленных из всех регионов страны и ближнего зарубежья. Председатель жюри – режиссер театра и кино, актер, педагог Алексей Злобин.

География заявок конкурсного показа «Полный метр – 2021» также обширна: Архангельск, Чита, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Москва, Санкт-Петербург и другие регионы. В программу фестиваля вошли 11 картин. Жюри возглавил ответственный секретарь Союза кинематографистов России, генеральный директор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин.

В этом году из-за коронавирусных ограничений организаторы отказались от всех массовых уличных мероприятий – «красной дорожки», программы на горе Пикет, гуляний в на дине Всилия Шукшина в селе Сростки. Фестивальные мероприятия пройдут на закрытых площадках, где можно регулировать количество зрителей.

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