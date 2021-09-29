Путина заподозрили в фальшивом кашле на встрече с Трампом

Окружение экс-президента США Дональда Трампа заподозрило главу российского государства Владимира Путина в намеренном кашле во время встречи двух лидеров в Японии в 2019 году. Известно, что Трамп панически боится микробов.

«Путин также, казалось, непомерно кашлял и прочищал горло на протяжении всей встречи. Хилл в разговоре с Гришэм предположила, что он, возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа», — пишет газета Washington Post.

Стефани Гришэм — бывший пресс-секретарь Трампа, которая написала книгу «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа». Она должна выйти в свет 5 октября. Фиона Хилл — экс-советник бывшего президента США по России.

Гришэм занимала должность пресс-секретаря во время президентской кампании Трампа в 2015 году, затем стала работать в Белом доме в качестве пресс-секретаря избранного президента, а потом — в качестве главы аппарата и официального представителя Меланьи Трамп.

Книга бывшего пресс-секретаря экс-президента уже вызвала раздражение представителей Трампа — Гришэм посчитали «рассерженным бывшим сотрудником», который пытается «продать ложь о семье Трампа».