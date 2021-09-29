Названы лучшие российские изобретения XXI века

Роспатент подвел итоги первых двух десятилетий XXI века и выбрал десять лучших российских изобретений. Церемония награждения прошла в Москве.

Всего за победу боролись 138 запатентованных изобретений. Это перспективные разработки, созданные в этом веке учеными из российских университетов, лабораторий и научно-исследовательских центров.

В определении победителей приняли участие более 17 тысяч ученых, экспертов, патентоведов, изобретателей, рационализаторов и заинтересованных лиц со всей страны. Онлайн-голосование проходило с 29 апреля по 1 июня 2021 года.

В список лучших медицинских изобретений попали:

3Д-матриксная структура для доставки лекарственных препаратов, разработанная в МГУ имени Ломоносова;

«липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза» Минпромторга и ООО «Фармсинтез»;

Протез митрального клапана сердца Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева;

магнитно-резонансный томограф для обследования конечностей Александра Мишкиниса;

аппарат помощи при ходьбе с системой определения желательных параметров шага в среде с препятствиями ООО «ЭкзоАтлет»;

аппарат помощи при ходьбе с системой определения желательных параметров шага в среде с препятствиями ООО «ЭкзоАтлет»; способ получения композиции для бор-нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей Международного научно-исследовательского центра инновационных технологий, Института ядерной физики СО РАН и Института синтетических полимерных материалов.

Кроме этого, всероссийский НИИ экспериментальной физики отметили за способ когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных лазерах, а специалистов из Башкирского государственного университета и компании «Альтернатива» — за биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена.

Звание «лучшее изобретение XXI века» также получил «Сибур Холдинг» за «композицию концентрата и способ увеличения вязкости полимера». Замыкает десятку «малоактивируемая жаропрочная радиационностойкая сталь» Высокотехнологического НИИ неорганических материалов.