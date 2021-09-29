НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин посчитал эффективной политику компромиссов

Источник:
РИА Новости
300 5
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия и Турция научились находить взаимовыгодные компромиссы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«На международной линии мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты, согласование позиций по Ливии. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией», — сказал Путин.

Российский президент признал, что «переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом», а сотрудничество Москвы и Анкары дает гарантию стабильности в разных регионах.

В свою очередь, Эрдоган отметил важность совместных шагов России и Турции по Сирии. Он также рассказал, что посетил строительство атомной электростанции «Аккую», которую корпорация Росатом сооружает на юге Турции.

«Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», — уточнил Эрдоган.

Еще по теме
Эксперт из США объяснила страх Украины «быть посланной лесом»
МИД России призвал разобраться с YouTube
Вьетнам поблагодарил Россию за «Спутник V»
Украина нашла способ рассорить Россию и Германию
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Старейший ирбис Алтая вернулся из Монголии
Новосибирская область нашла инвестора для новой инфекционной больницы
Французские ученые объяснили феномен «дзен-камней» на Байкале
Экстремалы открыли горнолыжный сезон в Шерегеше
Самое популярное
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Финальная версия Windows 11 попала в Сеть
Зюганов потребовал снизить пенсионный возраст
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин посчитал эффективной политику компромиссов
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
WhatsApp заработает на нескольких смартфонах одновременно
Названы лучшие российские изобретения XXI века
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
28
Кадыров рассмеялся, докладывая о результатах выборов в Чечне
17
Путин перечислил главных врагов России
16
Глава разведки заявил о непрофессиональном докладе США о коронавирусе
16
Эрдоган попросит у России второй полк С-400
Sibnet.Ru