Путин посчитал эффективной политику компромиссов

Россия и Турция научились находить взаимовыгодные компромиссы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«На международной линии мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты, согласование позиций по Ливии. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией», — сказал Путин.

Российский президент признал, что «переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом», а сотрудничество Москвы и Анкары дает гарантию стабильности в разных регионах.

В свою очередь, Эрдоган отметил важность совместных шагов России и Турции по Сирии. Он также рассказал, что посетил строительство атомной электростанции «Аккую», которую корпорация Росатом сооружает на юге Турции.

«Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», — уточнил Эрдоган.