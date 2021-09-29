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Нейросеть легко обманула систему распознавания лиц

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © cwcs.co.uk

Международный коллектив исследователей разработал эффективный метод обмана систем распознавания лиц. Для этого нейросеть разрабатывает специальный макияж, который затем наносится на реального человека.

Испытания такого макияжа показали, что точность распознавания лиц в результате снижается с 47,5% до 1,2%, при этом сам человек не привлекает внимание охраны или операторов системы, как это часто бывает с явными методами маскировки, пишет arXiv.org.

На первом этапе нейросеть определяет области лица, которые сильнее всего влияют на результат распознавания, формируя тепловую карту. Затем на основе тепловой карты создается изображение с нанесенным макияжем.

Изменения продолжаются до того момента, пока система перестает корректно распознавать лицо. На финальном этапе созданный макияж сохраняется, его воссоздают в реальности, нанося на лицо человека.

Важно, что такой макияж совершенно не привлекает внимание других людей. Существующие способы обмана систем распознавания в основном базируются на использовании масок, что неизбежно делает такого человека заметным в толпе.

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