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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Блогер нашел мало российских деталей в двигателе для Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер разобрал отечественный двигатель ВАЗ 21179, устанавливаемый на Lada Vesta и XRay, и был неприятно поражен количеством иностранных комплектующих — видео опубликовано на YouTube-канале «В гараже у Сандро».

Блогер препарировал двигатель ВАЗ 21179 объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы. По его данным, детали производства российских компании — это только блоки цилиндров, головка блока и датчик детонации.

Масляный насос и помпа японской фирмы GMB изготовлены в Южной Корее. Стоимость такого насоса — 6-10 тысяч рублей, а отечественный обошелся бы в два раза дешевле. Цена оригинальной помпы — 11-13 тысяч рублей, хотя российский аналог можно найти за 2 тысячи.

Комплект ГРМ произведен в Германии, форсунки — фирмой Siemens, датчик распредвала — от Bosch. Ценники на муфту — от 60 до 100 тысяч рублей, уточняет блогер.

«Крайне не рекомендую попадать с этим мотором в ремонт, иначе можно остаться без штанов с такими-то ценами на запчасти», — резюмировал автолюбитель.

Тема: Русские машины
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