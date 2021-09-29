Дмитрий Исхаков назвал свои причины разрыва с Гагариной

Фотограф Дмитрий Исхаков впервые рассказал о разводе с Полиной Гагариной и назвал свои слабые стороны, которые могли привести к разрыву отношений с певицей.

«Может быть, я где-то не дожал, где-то должен был больше заняться собой, посвятить себе, своим проектам больше времени. Безусловно, потерял себя», — сказал Исхаков в интервью Ксении Собчак.

Бывший муж Гагариной признался, что с начала их отношений он все больше и больше погружался в семью. Он поддерживал Гагарину, занимался ее проектами, забывая о своей работе. Его не смущало, что жена была главной в семье.

«Танго танцуют двое – это факт. Это общая ответственность», — сказал Дмитрий Исхаков, подчеркивая, что не только он виноват в разводе. При этом озвучивать минусы Полины Гагариной фотограф не стал, поскольку считает, что это не по-джентльменски.

В середине сентября Исхаков подал иск в суд против Гагариной. Он хочет по закону урегулировать права на общение с дочерью Мией. Как рассказал фотограф, сейчас он видится с ребенком два-три раза в неделю, но его не устраивает, что Гагарина может переносить встречи, ссылаясь на дела.

Гагарина не рассказывает о причинах развода с Исхаковым. Лишь однажды в программе «Вечерний Ургант» она отшутилась на эту тему, признавшись, что никакого скандала между ней и бывшим мужем нет, а также опровергла информацию о дележе имущества.