Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»

Глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка «Единой России», подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов, говорится в проекте постановления ЦИК.

Президент Владимир Путин ранее объявил, что лидеры списка «Единой России» возглавят профильные комиссии. Шойгу, выступивший с инициативой строительства в Сибири новых городов, — по развитию Восточной Сибирского, Лавров — по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Шмелева — по образованию и науке, Проценко — по здравоохранению.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет руководить комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также «напрямую координировать все это направление прямо в Государственной думе», цитирует ТАСС Путина.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.