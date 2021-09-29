Новосибирская область нашла инвестора для новой инфекционной больницы

Минздрав региона подписал соглашение о государственно-частном партнерстве в отношении строительства и технического обслуживания новой инфекционной больницы в Новосибирске, сообщает правительство региона.

Соглашение предусматривает создание в поселке Садовый Новосибирского района инфекционной больницы. Мощность медицинского учреждения – 504 койки. Общая площадь – порядка 35 тысяч квадратных метров.

В составе комплекса планируется шесть лечебных отделений, отделение функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение. А также четыре лаборатории, операционный блок с родовым отделением. Медицинское учреждение будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием.

Объект будет оборудован вертолетной площадкой для санитарной авиации, что позволит принимать пациентов из отдаленных районов области. Ввод медицинского объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2022 года.

«Больница будет возведена в короткие сроки. После ввода в эксплуатацию, мы будем отвечать за поддержание объекта в надлежащем техническом состоянии в течение нескольких лет. В этом один из основных плюсов соглашения по ГЧП для региона», – отметил председатель совета директоров К1 Дмитрий Колосов.