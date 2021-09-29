Новосибирская область нашла инвестора для новой инфекционной больницы

Минздрав региона подписал соглашение о государственно-частном партнерстве в отношении строительства и технического обслуживания новой инфекционной больницы в Новосибирске, сообщает правительство региона.
Соглашение предусматривает создание в поселке Садовый Новосибирского
района инфекционной больницы. Мощность
медицинского учреждения – 504 койки. Общая площадь – порядка 35
тысяч квадратных метров.
В составе комплекса планируется шесть лечебных отделений,
отделение функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии,
рентгенологическое отделение. А также четыре лаборатории, операционный блок с
родовым отделением. Медицинское учреждение будет оснащено современным
высокотехнологичным оборудованием.
Объект будет оборудован вертолетной площадкой для санитарной
авиации, что позволит принимать пациентов из отдаленных районов области. Ввод
медицинского объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2022 года.
«Больница будет возведена в короткие сроки. После ввода в
эксплуатацию, мы будем отвечать за поддержание объекта в надлежащем техническом
состоянии в течение нескольких лет. В этом один из основных плюсов соглашения
по ГЧП для региона», – отметил председатель совета директоров К1 Дмитрий
Колосов.
GunjaНу вот , теперь еще один очень умный депутат, выдвигает очень умный, главное очень нужный закон! Молчал...
лачиновПерепись то провести не судьба. Людей посчитать проблема, а он котов считать собрался. Чем выше забираются...
GunjaИ правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!
SanektуsДа почему, у нас очень даже много единорогов, да так, что они недавно своё большинство сформировали кое-где...