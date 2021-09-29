Французские ученые объяснили феномен «дзен-камней» на Байкале

Специалисты Национального центра научных исследований (CNRS) Франции полностью описали и воспроизвели в лаборатории природное явление, известное как «байкальский дзен» или «дзен-камни», сообщается на сайте центра.

«Подобно произведению искусства, хранящемуся в музее, некоторые камни оказываются на пьедестале из льда в природе без вмешательства человека. Этот феномен "дзен-камень", названный в честь сложенных камней в японских садах, появляется на поверхности замерзших озер, в частности озера Байкал (Россия)», — говорится в сообщении.

Эти структуры — результат сублимации, которая заставляет тело, в данном случае лед, переходить из твердой в газообразную форму без промежуточной формы жидкости.

Ученые воспроизвели это явление в лаборатории. Они показали, что тень, создаваемая камнем, препятствует солнечному излучению, которое сублимирует лед, тем самым создавая пьедестал. Это исследование помогло выявить и понять редкое явление сублимации в естественном контексте на Земле.