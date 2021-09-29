НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Французские ученые объяснили феномен «дзен-камней» на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
2045 0

Специалисты Национального центра научных исследований (CNRS) Франции полностью описали и воспроизвели в лаборатории природное явление, известное как «байкальский дзен» или «дзен-камни», сообщается на сайте центра.

«Подобно произведению искусства, хранящемуся в музее, некоторые камни оказываются на пьедестале из льда в природе без вмешательства человека. Этот феномен "дзен-камень", названный в честь сложенных камней в японских садах, появляется на поверхности замерзших озер, в частности озера Байкал (Россия)», — говорится в сообщении.

Эти структуры — результат сублимации, которая заставляет тело, в данном случае лед, переходить из твердой в газообразную форму без промежуточной формы жидкости.

Ученые воспроизвели это явление в лаборатории. Они показали, что тень, создаваемая камнем, препятствует солнечному излучению, которое сублимирует лед, тем самым создавая пьедестал. Это исследование помогло выявить и понять редкое явление сублимации в естественном контексте на Земле.

Еще по теме
Томские археологи нашли редкие артефакты эпохи неолита на острове Няша
Названы лучшие российские изобретения XXI века
Нейросеть легко обманула систему распознавания лиц
Ученые рассчитали срок вымирания человечества
смотреть все
Иркутск #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Археологи СФУ спасут древний курган в Красноярске
Нового главу департамента транспорта назначили в Новосибирске
Аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют в Новосибирске
Норильский воздух принесет в Новосибирск холод и снег
Самое популярное
Энтузиасты выпустили модификацию сиквела S.T.A.L.K.E.R.
Игра Life is Strange обзаведется современной графикой
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
Путин перечислил главных врагов России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
28
Кадыров рассмеялся, докладывая о результатах выборов в Чечне
20
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
18
Путин пообещал новую поддержку семьям с детьми
17
Путин перечислил главных врагов России
Sibnet.Ru