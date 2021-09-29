Эксперт из США объяснила страх Украины «быть посланной лесом»

Обозреватель Диана Кади американского издания National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму. Это могло быть выгодно Украине, считает эксперт.

Киев мог специально привлечь к диверсии не русских или украинцев, которых на полуострове большинство, а крымских татар, приводи РИА Новости мнение Кади. Это было сделано преднамеренно, чтобы впоследствии обвинить Москву в «подавлении крымскотатарского народа», отметила она,

«Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств», — подчеркнула Кади. Эксперт выразила недоумение, почему крымские татары «не понимают, что их эксплуатируют».

Кроме того, она напомнила, что президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее, сравнил ООН с «супергероем на пенсии». «Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не посылать Украину лесом», — пишет Кади.

Газопровод в поселке Перевальное Симферопольского района повредили 23 августа. В начале сентября ФСБ задержала подозреваемых.