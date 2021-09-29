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Житель Забайкалья заманил школьницу в дом и изнасиловал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Забайкальского края заманил девятилетнюю девочку к себе домой и изнасиловал, он задержан, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в воскресенье в городе Нерчинске 42-летний подозреваемый обманом привел девятилетнюю девочку в свой дом, где изнасиловал. 

Затем злоумышленник скрылся. Его задержали через два дня в одном из соседних районных центров.

Возбуждено уголовное дело пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). По действующему уголовному законодательству подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи будут ходатайствовать об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Забайкалье #Криминал
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