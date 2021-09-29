Никита Михалков оценил шансы российских фильмов на «Оскар»

Режиссер Никита Михалков считает, что главная американская кинопремия «Оскар» стала слишком политизирована, и российскому кинематографу не на что надеяться. Об этом он рассказал журналистам на фестивале «Жемчужина Шелкового пути» в Ташкенте.

Отвечая на вопрос журналиста РИА Новости, какие отечественные ленты могли бы получить премию в этом году, Михалков сказал: «Никакие. Потому что "Оскар" уже стал никаким».

По мнению режиссера, премия «Оскар» стала слишком политизированной, но каким-то фильмам все равно в ней необходимо участвовать.

Ранее Российский оскаровский комитет составил лонг-лист фильмов, которые могут выдвинуть на премию от России. Среди них такие картины, как «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Дело» Алексея Германа-младшего, «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Чернобыль» Данила Козловского и другие.